Lucas Ingenito allenatore del BkL 1998 Basket Città di Ladispoli • Terzo Binario News

“Il BkL 1998 Basket Città di Ladispoli ha scelto l’Allenatore che condurrà le Due squadre di Punta del Settore Maschile.

LUCAS INGENITO, sarà lui a Guidare la Serie D (oggi 1° Divisione Regionale) e la U20 Gold, ed avra’ anche l’incarico di Assistente in C della Cestistica Civitavecchia, società con la quale abbiamo Costruito una Collaborazione

Lucas Ingenito, 29 anni, italo-argentino, sarà il Capo Allenatore del BkL 1998 Basket Città di Ladispoli 2023/2024.

Il Coach dopo una Carriera Importante e ricca di esperienze da giocatore giramondo, che gli ha permesso di conoscere la Pallacanestro dei vari paesi dove ha giocato e sui parquet che l’hanno Visto protagonista In 3 Continenti, 8 Nazioni, nella 3rd Division americana e nella serie C italiana

Argentina

Club Atlético River Plate – Club Atlético Platense – Centro Rincón Vasco – La Armonia

Brasile

Novo Basquete Ponta Grossa

Messico

Tijuana Pirañas basket

Bolivia

Reales di Quijacollo

Cile

Colo Colo

Stati Uniti

San Diego State 3rd division (Durante l’highschool)

Spagna

La Salle Basket Tenerife

Italia

Olympia Basket- Serie D – Cestistica Licata- Serie D – Olympia Basket- Serie C Silver

Dopo aver visto interrotta la carriera da Giocatore da un grave infortunio, da Innamorato della Pallacanestro, ha intrapreso la carriera di Allenatore arrivando lo scorso anno a guidare la Rappresentativa della Regione Sicilia Under 14 e il Licata in C Silver.

La scelta di Affidare a Lucas Ingenito la Serie D e la U20 Gold , nata dalla collaborazione con la Cestistica Civitavecchia e dall’Unione dei giovani delle due squadre, è arrivata dopo un lungo Scouting ed il vaglio di numerosi profili che avevano manifestato il loro interesse rispetto al progetto,

Ingenito oltre ad essere Uomo di Campo è anche di Cultura, laureato in Giurisprudenza, scrittore e sceneggiatore, una figura di spessore .

Le Prime Dichiarazioni del Coach sono state:

“Sono molto entusiasta di entrare a far parte del Basket Citta’ di Ladispoli e non vedo l’ora di contribuire a portare questa società al livello successivo.

Ci aspetta un duro lavoro e tutti noi dovremo fare la nostra parte, Io ed i dirigenti siamo perfettamente allineati sugli Obiettivi a Breve, Medio e Lungo Termine e non vedo l’ora di Iniziare!.”.

“Già dalle prime conversazioni – spiega il presidente Massimo Albano– ho avuto la conferma di quanto professionisti , coach , Formatori e Giocatori che avevo interpellato per approfondire il profilo mi avessero detto:

Un concentrato di Energia, Passione, dedizione al Lavoro e Determinazione, una Mentalità Vincente con tanta voglia di crescere e far crescere i propri Atleti.

La Sua Esperienza internazionale porterà grande beneficio a tutta Società, e confermo la piena Soddisfazione e le aspettative derivanti dal Suo Arrivo”.

Benvenuto Lucas, Ad Majora Semper”.

BkL 1998 Basket Città di Ladispoli