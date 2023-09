Corso gratuito per Volontari Ospedalieri con Avo Ladispoli • Terzo Binario News

A metà ottobre è possibile partecipare al corso di formazione

“Cerchiamo persone disposte a regalare un sorriso”, questo è uno degli slogan che ci piace di più. Ogni cittadino può diventare volontario AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) dopo aver frequentato il corso di formazione. Ai nuovi volontari, a seguito del corso, sarà richiesta una disponibilità di 2 ore settimanali per aiutare chi ha bisogno, malati, anziani, portatori di handicap, persone sole.

A metà ottobre 2023 è programmato un nuovo corso a cui tutti possono accedere, 8 sedute, 2 a settimana, per conoscere l’associazione, per imparare gli elementi di base per diventare volontario.

Avo Ladispoli opera in gran parte a Ladispoli ma anche a Bracciano (Ospedale Padre Pio), a Trevignano (RSA San Raffaele). A Ladispoli siamo presenti presso la RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) San Luigi Gonzaga sull’Aurelia di fronte al pronto soccorso, inoltre partecipa al progetto il “Nido dei Nonni” in collaborazione della cooperativa Cassiavass e del Comune. Collabora con alcune associazioni fondate da genitori di ragazzi con disabilità, effettua assistenza domiciliare per persone veramente bisognose.

Avo Ladispoli compie 35 anni di attività che festeggia sabato 23 settembre al Teatro Vannini (di fronte al Comune) alle ore 16. L’invito è esteso a tutti, associazioni, cittadini, a tutti coloro che vogliono conoscere la nostra associazione.

Per informazioni è possibile contattarci: telefono 339.2161433 (Rosario) e 329.7016972 (Barbara) e-mail: avo.ladispoli@libero.it