Corso blsd di Capitaneria e Misericordia per marinai imbarcati - Terzo Binario News

“Nell’ambito del consolidato rapporto di collaborazione esistente fra la Capitaneria di porto di Civitavecchia e la Misericordia di S. Marinella si è svolto quest’oggi, presso il Forte Michelangelo, il corso BLSD (Basic Life Support Defibrillation) che ha permesso di completare il percorso formativo di 32 militari della Direzione marittima imbarcati sulle unità navali della sede di Civitavecchia.

Nello specifico l’acquisizione di ulteriori conoscenze per la salvaguardia della vita umana in mare, anche sotto l’aspetto del primo soccorso, può rivestire una decisiva importanza per i professionisti del soccorso marittimo nelle periodiche emergenze che caratterizzano il lavoro, 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, da parte delle motovedette della Guardia Costiera a tutela della collettività.

Al corso, condotto da istruttori qualificati dell’ARES 118, ha fatto seguito un esame finale di abilitazione sostenuto dai militari partecipanti, che ha certificato l’acquisizione degli aggiornamenti relativi alle tecniche di sostegno di base alle funzioni vitali e di utilizzo del defibrillatore semi – automatico.

Al termine della giornata, il Direttore marittimo di Civitavecchia ha voluto portare il suo saluto ai responsabili della Misericordia sottolineando la reciproca utilità di tali iniziative e rimarcando quanto la collaborazione tra Amministrazioni e assetti di protezione civile sia sempre preziosa per il raggiungimento dei rispettivi compiti istituzionali nell’interesse dei cittadini.