Corso biennale di Hospitality Management e Marketing patrocinato da Santa Marinella • Terzo Binario News

Dotare delle competenze necessarie per lavorare nel settore turisco è l’obiettivo del corso organizzato dall ITS Turismo Academy Roma e patrocinato, tra gli altri, dal Comune di Santa Marinella.

Il corso di Hospitality Management e Marketing per la valorizzazione del territorio e della Filiera Enogastronomica è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse della Regione Lazio.

Nello specifico si tratta di preparare gli allievi alle professioni qualificate nelle attività turistiche e ricettive (alberghi, hotel, bed & breakfast, agriturismi, navi da crociera ecc.) ma anche nelle agenzie di viaggio, nei tour operator e in uffici ed enti per la promozione turistica e, più in generale, in tutti i contesti legati all’accoglienza.

Il corso biennale con sede delle lezioni nella vicina Civitavecchia- ha spiegato il consigliere con delega al turismo Alessio Manuelli- rappresenta l’occasione di lavorare sul tema del turismo a partire dalla formazione di personale in grado di valorizzare il territorio e accogliere il turista; un’opportunità per i nostri giovani di essere impiegati in un settore strategico per questo territorio. Creare un professionista con questo profilo -ha aggiunto Manuelli- rappresenta il segnale di un’Amministrazione che guarda con attenzione al tema importante della valorizzazione turistica della sua Città ed è per questo che positivamente accogliamo la scelta della Fondazione ITS Turismo di organizzare questa tipologia di formazione e averlo fatto proprio sul nostro territorio”.

“Con la delega al turismo al consigliere Manuelli ha commentato il sindaco Pietro Tidei- l’Amministrazione Comunale vuole continuare con maggiore incisività il percorso di valorizzazione e promozione delle bellezze ambientali e culturali presenti in città con l’obiettivo di attrarre turisti durante tutto l’anno. È per questo che è importante aprire un confronto con gli operatori turistici del territorio e lavorare in sinergia”, ha concluso il Sindaco.

Molteplici gli sbocchi lavorativi del Corso: Hospitality, Sommelier e Barman, Food & Beverage Management Shorex, Mediterranean Sea Shore Excursions, Marketing per la valorizzazione del territorio, Organizzazione di Eventi Enogastronomici, valorizzazione delle Filiere Enogastronomiche.

Il corso è rivolto a tutti: diplomati, laureati e lavoratori. Ai partecipanti laureati potranno essere riconosciuti crediti formativi in base agli esami universitari sostenuti per abbreviare il percorso formativo. Per partecipare al corso è necessario superare la selezione e rientrare nei primi 25 posti in graduatoria. Il bando si chiuderà il 19 novembre. Per partecipare e per altre informazioni visitare il sito dell’ITS:

https://www.itsturismoroma.it/corso-hospitality-e-fb-tourism