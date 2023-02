Corredo da notte abbandonato a Civitavecchia • Terzo Binario News

Cuscino e materasso lasciati nel giardino di via Leopoli, a pochi passi dal deposito di Csp

Un corredo da notte, composto da materasso e cuscino, abbandonato in strada. E la beffa è che si trovano a pochi passi dal deposito della municipalizzata della nettezza urbana Csp. Lo segnala un cittadino.

Succede a Civitavecchia, in via Leopoli. Materasso e cuscino si trovano in un giardinetto e non è da escludere che dei senza tetto li usino per passare la notte.

Resta tuttavia la bruttezza di trovare questi oggetti in un giardino, indice di degrado.

