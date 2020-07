Coronavirus: validità abbonamenti, Cotral risponde - Terzo Binario News

“In tanti ci state chiedendo se è possibile modificare la validità degli abbonamenti mensili e annuali non utilizzati in seguito alle restrizioni Covid 19. Le disposizioni indicate dal decreto nazionale devono essere declinate per gli abbonamenti Metrebus Roma e Lazio di concerto tra Atac, Cotral e Trenitalia in sintonia con la Regione Lazio e Roma Capitale”. Questo quanto detto da Cotral sul proprio sito.

“Entro pochi giorni il processo sarà definito e le richieste potranno essere presentate tramite una piattaforma online, Sarà comunque nostra cura informare tempestivamente e con la massima diffusione non appena regole e modalità saranno definite”.

“Vi preghiamo di non inviare richieste di rimborso o altra documentazione e di attendere che la corretta modulistica venga messa a vostra disposizione on line”.