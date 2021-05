Coronavirus Fiumicino, Montino: "I casi scendono a 200" - Terzo Binario News

“Scendono ancora, attestandosi a quota 200, i positivi nel nostro territorio. I dati odierni della Asl Rm3 registrano infatti, rispetto a ieri, cinque nuovi casi e 32 persone guarite. Il totale delle donne positive è di 108, 92 gli uomini, con un’età media di 37 anni. Il rapporto tra positivi e popolazione è di 0.24”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Tra le località – aggiunge – ancora in testa Fiumicino e Isola sacra, con il 41% dei casi, seguite da Passoscuro (17%), Aranova (14%) e Maccarese (8%). Prosegue con successo la campagna di vaccinazione nella nostra Regione con oltre 2,7 milioni di dosi somministrate. Da stanotte sono state superate le 140mila nuove prenotazioni per le classi di età da 48 a 51 anni (1970/73); dalla mezzanotte di venerdì 21 maggio partiranno le prenotazioni per la fascia d’età 47 – 44 anni (nati 1974 – 1977)”.