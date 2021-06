Coronavirus Fiumicino, Montino: "37 positivi nel Comune" - Terzo Binario News

“Secondo l’ultimo bollettino della Asl Rm 3, scendono a 37 i positivi nel Comune di Fiumicino, con due nuovi casi e sei guariti rispetto all’ultima comunicazione. 20 gli uomini colpiti e 17 le donne, con una età media di 36 anni. Le località più colpite restano Fiumicino e Isola sacra, con il 52% dei casi, seguite da Passoscuro (16%), Focene (8%) e Aranova (8%)”.

“Questo trend in discesa è molto incoraggiante – aggiunge – perché ci fa iniziare a vedere il raggiungimento dell’obiettivo: ovvero rendere presto Fiumicino un Comune covid-free. Proprio per questo è quanto mai necessario rispettare ancora tutte le prescrizioni vigenti in tema sanitario”.