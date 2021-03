Coronavirus Fiumicino: 288 positivi in totale - Terzo Binario News

“Secondo l’aggiornamento odierno fornito dalla Asl Rm 3, i positivi nel Comune di Fiumicino oggi sono 288, tre in più rispetto all’ultima comunicazione”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Le donne contagiate sono 138 – aggiunge – gli uomini 150, l’età media è di 41 anni e il rapporto con la popolazione è di 0.35. Le località più colpite sono Isola sacra e Fiumicino, con il 68% dei casi, seguite da Aranova al 7% e Maccarese e Torrimpietra, entrambi al 4%”.

“Ricordo che da oggi – conclude il sindaco – il Lazio è entrato in zona arancione. Ciò significa che è vietato spostarsi fuori dal Comune se non per motivi di lavoro, necessità o salute. I bar possono effettuare l’asporto fino alle 18, i ristoranti asporto e consegne a domicilio fino alle 22 e la scuola fino alla classe prima media è in presenza. Nel weekend di Pasqua, dal 3 al 5 aprile, tutta Italia invece tornerà in zona rossa”.