Coronavirus: a Fiumicino dati in lieve crescita - Terzo Binario News

“Continua, purtroppo, il trend in salita dei dati dei contagi nella nostra città, anche se di poche unità”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino, in merito alla situazione Coronavirus a Fiumicino.

Coronavirus Fiumicino: i dati di oggi

“Secondo il report di oggi della Asl RM3 – spiega il sindaco – ci sono in totale 257 persone positive al virus tra i nostri concittadini. Sono 19 i nuovi positivi rispetto a ieri e 14 le persone guarite. L’età media è di 41 anni, mentre il rapporto con la popolazione complessiva è di 0.31”.

I dati del Coronavirus a Fiumicino

“Sebbene siano ancora Isola Sacra e Fiumicino le località con la percentuale più alta di casi (il 63% in tutto), anche in altre località i numeri non sono bassi – spiega Montino -. Come a Parco Leonardo, con il 9%, e a Maccarese con il 6%”.

Ancora Montino sul Coronavirus a Fiumcino. “Domani mattina alle 9.30 ho convocato il COC per fare il punto della situazione anche alla luce degli ultimi sviluppi. La strada per uscire dalla pandemia è ancora lunga – conclude Montino -, ma quella imboccata con le vaccinazioni è quella giusta da seguire. Il Lazio è tra le regioni più virtuose, in questo senso, compatibilmente con la disponibilità di vaccini con cui bisogna fare i conti. Nel frattempo, soprattutto in ragione del diffondersi delle varianti, è necessario che tutte e tutti continuiamo a rispettare le regole per evitare l’aumento dei casi e che il virus circoli in maniera incontrollate. Invito, dunque, tutti alla prudenza e al buon senso”.