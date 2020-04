Coronavirus, al Bambino Gesù ricoverati otto piccoli e sei genitori: stabili due pazienti in terapia intensiva - Terzo Binario News

Otto piccoli e sei genitori sono ricoverati al Bambino Gesù Centro Covid di Palidoro. Due i pazienti stabili in terapia intensiva, con riduzione della febbre a seguito di trattamento. Questo quanto riportato sulla pagina Facebook di Salute Lazio, il canale social dell’assessorato regionale alla Sanità.

Programmata l’attività di follow up in Day Hospital per i bambini finora dimessi, per controllare a distanza di tempo le condizioni di salute.