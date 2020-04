Restano ricoverati al Bambino Gesù Centro Covid di Palidoro, in totale, 16 pazienti: 12 minori e quattro mamme. Questo quanto riportato martedì 28 aprile da Salute Lazio, la pagina dell’assessorato regionale alla Sanità.

Nelle ultime 24 ore sono stati dimessi tre bambini e due mamme; trasferita in reparto la bambina che era in terapia intensiva, mentre gli altri due ragazzini in terapia intensiva sono in miglioramento.