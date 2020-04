Sono 4022 gli attuali casi positivi Covid19 ne Lazio: 2479 sono in isolamento domiciliare, 1344 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 199 sono ricoverati in terapia intensiva. Questi i dati pubblicati martedì 14 aprile sulla pagina Facebook di Salute Lazio, il canale social dell’assessorato regionale alla Sanità.

In più, sono 300 i pazienti deceduti e 789 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 5111 casi.