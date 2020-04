Coronavirus, 37 nuovi positivi a Roma: quattro i decessi - Terzo Binario News

A Roma sono 37 i nuovi positivi Covid19: questo il dato emerso lunedì 27 aprile tenendo conto della situazione relativa all’Asl Roma 1, Asl Roma 2 e Asl Roma 3.

Nella Asl Roma 1 sono 12 i nuovi casi positivi. Due i decessi: due donne di 78 e di 87 anni con patologie pregresse. Diciannove le persone uscite dall’isolamento domiciliare. Da oggi operativo il laboratorio H24 per test Covid19. Sempre dalla giornata odierna le USCA-R sono al lavoro per completare l’indagine epidemiologica all’Ateneo Salesiano, in zona Nuovo Salario.

Per quanto concerne la Asl Roma 2, sono 13 i nuovi casi positivi. Due i decessi: una donna di 74 anni e un uomo di 93 anni. Tre le persone uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. All’Hotel Capannelle completato il trasferimento di otto persone negative nelle strutture di provenienza: la situazione è sotto controllo.

In conclusione la Asl Roma 3: dodici nuovi casi positivi di cui cinque in isolamento domiciliare. Dieci le persone uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio: attenzionata Villa Sandra e la RSA San Raffaele Portuense.