Coronavirus, 29 nuovi positivi a Roma - Terzo Binario News

A Roma sono 29 i nuovi casi positivi al Covid19 mentre ieri ammontavano a 46. Questo quanto emerso mercoledì 22 aprile.

Nel dettaglio, la Asl Roma 1 ha 14 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 72 anni con precedenti patologie, novantasette le persone uscite dall’isolamento domiciliare. Da domani verrà raddoppiata l’attività dei tamponi drive in per persone in isolamento domiciliare convocate dalla Asl.

Per quanto concerne la Asl Roma 2, sono sei i nuovi casi positivi. Dodici le persone uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio.

Infine la Asl Roma 3: nove nuovi casi positivi, di cui due in isolamento domiciliare. Ventidue le persone uscite dall’isolamento domiciliare. Si stanno eseguendo controlli sulla RSA Villa Carla.