Coronavirus: 279 positivi nel territorio di Fiumicino - Terzo Binario News

Con 25 nuovi casi e 14 guariti rispetto a ieri, sale a 279 il totale dei positivi nel nostro territorio”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Purtroppo non si ha ancora una stabilizzazione dei dati ma continua l’oscillazione del numero dei contagi nel nostro Comune. In base a quanto ci dice la Asl Rm 3 sono attualmente 156 le donne contagiate e 123 gli uomini, con una età media di 41 anni. Il rapporto tra positivi e popolazione è di 0.34 e Fiumicino e Isola sacra detengono ancora la maggioranza dei casi, con il 60% del totale”.

“Rinnovo il mio appello per la giornata di domani, per la quale è previsto sole, quando in molti si riverseranno sul litorale per un pranzo al mare. Mi raccomando – conclude il sindaco – di mantenere alta l’attenzione, evitare situazioni di rischio e rispettare tutte le indicazioni per la prevenzione dei contagi”.