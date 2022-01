Corniglia, Socciarelli e Fedele: "Valentini pensi ai problemi di Montalto, non a Montefiascone" - Terzo Binario News

“Ci risiamo, il consigliere comunale Valentini nonché assessore anche alla sanità del Comune di Montalto di Castro rivolge la sua attenzione sugli altri orizzonti ma non sul nostro.

Dopo l’appello al Prefetto circa il primo consiglio provinciale appena eletto, entra a gamba tesa su una problematica che riguarda una RSA nel Comune di Montefiascone chiedendo l’intervento di Zingaretti e dell’assessore alla sanità D’Amato, ma come al solito si disinteressa dei problemi dei suoi cittadini.

In primo luogo dovrebbe spiegare perché in cinque anni non ha saputo valorizzare al massimo la struttura pubblica del nostro complesso “Villa Ilvana”.

Sono anni che sentiamo i soliti discorsi su un potenziamento della struttura per farne almeno un centro diagnostico e specialistico sanitario. Almeno qualche esame in più i nostri cittadini potrebbero farselo senza dover affrontare trasferte chilometriche.

Forse si dimentica che chiedeva queste cose quando era in opposizione nel primo mandato di Sergio Caci ? Forse stando in maggioranza i problemi spariscono ?Inoltre gli ricordiamo che sul nostro territorio abbiamo circa 150 casi di positività al Covid e sarebbe il caso che questo fosse il suo pensiero principale, screening, mascherine, riapertura scuole, sanificazioni.

Dove sono finiti i tre tunnel di sanificazione che avevate preso e posizionato davanti al Comune, al teatro ed alla biblioteca ?Invece di creare problemi con le altre amministrazioni comunali si concentri sul suo paese.A proposito aspettiamo ancora di sapere da lei quanto spende la protezione civile comunale in carburante, divise, corsi formazione etc..

Chieda anche questo a Zingaretti visto che, come lei ci ha detto in Consiglio Comunale, a pagare é la Regione Lazio, può darsi che il Presidente lo sappia e magari glielo dice”.

I consiglieri Corniglia Francesco, Socciarelli Emanuela e Fedele Marco.