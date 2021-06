Corniglia: "Il silenzio sulle osservazioni Cnapi" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Il 5 gennaio 2021 quando fu aperto il cassetto e tirata fuori la Cnapi ci fu un grande dibattito e l’argomento rimase di dominio pubblico per diverso giorni.Ne parlavano tutti i tg e giornali nazionali e locali. Si riunivano i consigli regionali, provinciali e comunali per deliberare contrarietà e dubbi e per impegnarsi a produrre osservazioni a Sogin spa contro l’individuazione delle aree in Cnapi.Nella Tuscia, lo sanno anche i sassi, ben 22 siti su 67 previsti in tutta Italia sono risultati idonei.Preoccupante é dir poco.Ma dopo questo gran dibattito iniziale concretamente che é successo ? É successo che é calato un gran silenzio e che la tanto decantata trasparenza é andata a farsi benedire.Dov’é il tavolo di lavoro provinciale?

Dove sono le osservazioni della Regione Lazio ? E quelle del mio Comune di Montalto di Castro ?Perché quando mancano soltanto 15 giorni alla scadenza delle osservazioni permane questo silenzio assordante ? Perché le osservazioni del mondo politico non vengono condivise e spiegate ai cittadini da chi é deputato a farlo ?Il Deposito Nazionale delle Scorie Radioattive cambierà per sempre il nostro territorio e quel NO che a gennaio era così deciso deve essere rimarcato con forza adesso che siamo in dirittura d’arrivo.

Corniglia Francesco consigliere comunale Montalto di Castro