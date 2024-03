Cordoglio unanime della politica per la morte della Consigliera regionale di Tarquinia Valentina Paterna • Terzo Binario News

Ieri è venuta a mancare a seguito di una lunga malattia, la Consigliera regionale del Lazio originaria di Tarquinia Valentina Paterna. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte della politica locale e regionale.

UDC – Segretario provinciale Gino Stella

L’UdC di Tarquinia esprime il profondo cordoglio alla famiglia Paterna, al Dott. Riglietti Alberto e all’amministrazione comunale per la prematura scomparsa dell’On. Valentina Paterna.

“Ciao Valentina, ci hai onorato di te”. Possa il nostro cordoglio unirsi al vostro in questo triste momento di lutto.

Il segretario provinciale UdC – Gino Stella

Alessandro Romoli – Presidente della Provincia di Viterbo

È con grande tristezza e profonda commozione che ho appreso della prematura scomparsa della consigliera regionale Valentina Paterna.

Con Valentina ci siamo sentiti proprio la scorsa domenica in occasione delle elezioni provinciali tramite dei messaggi su WhatsApp. Di lei ci mancherà soprattutto il suo tratto caratteriale fatto di grande umanità, profonda sensibilità e soprattutto di quella umiltà non comune a chi riveste ruoli istituzionali anche di prim’ordine.

Abbiamo avuto modo di collaborare su varie vicende riguardanti le scuole superiori di Tarquinia e non solo e non è mai mancata da parte sua una parola di sostegno o la volontà di affrontare i temi con un approccio critico e aperto al contributo degli interlocutori.

Nella sua esperienza politica e amministrativa, Valentina ha sempre servito con attenzione la sua comunità locale di Tarquinia e la Tuscia, rimarcando un approccio disinteressato e serio in favore delle istituzioni.

Esprimo i miei più sinceri sentimenti di cordoglio alla sua famiglia che perde una donna speciale, alla sua comunità politica che perde un riferimento affidabile. “Dai o Signore al suo spirito l’eterno riposo e la Tua luce risplenda negli occhi suoi”. Ciao Valentina.

Giuseppe Fraticelli Vicesegretario vicario di Forza Italia – Provincia di Viterbo

Forza Italia – Provincia di Viterbo esprime sincero dolore e profondo cordoglio per la scomparsa prematura della consigliera regionale Valentina Paterna.

Nella sua esperienza politica e amministrativa, Valentina ci ha insegnato cosa significa mettere competenza e passione a servizio della propria comunità locale di riferimento. In questi ultimi mesi, invece, Valentina ci ha mostrato cos’è la forza, il coraggio e la determinazione di andare avanti anche nei momenti più difficili.

Oggi non solo la Tuscia, ma tutto il Lazio, perdono una grande donna e una politica sincera. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità di Fratelli d’Italia giungano le sentite condoglianze di Forza Italia.

Luca Giampieri – Sindaco di Civita Castellana

Valentina Paterna era una persona solare. Seria, disponibile, appassionata. Nonostante la malattia l’avesse colpita così giovane, non si è tirata mai indietro rispetto al suo impegno politico e istituzionale, dedicandosi corpo e anima sia al ruolo nel consiglio regionale del Lazio, sia a quelli di consigliere comunale e coordinatrice di Fratelli d’Italia nella sua Tarquinia.

Valentina Paterna è stata un esempio per tutti fino al suo ultimo giorno. Un esempio di forza incredibile, di enorme coraggio nell’affrontare le difficoltà e di grande amore per la vita, perché il suo sorriso aperto e contagioso non è mai mancato neanche quando il male l’aveva colpita duro.

La sua prematura scomparsa lascia un vuoto enorme tra chi l’ha conosciuta e apprezzata e nella grande comunità di Fratelli d’Italia.

Valentina amava da sempre concludere ogni suo intervento con una citazione, quindi non posso che affidare il mio saluto ai versi immortali di Ugo Foscolo: “Nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta”. Certamente Valentina resterà viva nei cuori di tutti noi.

Un abbraccio e sentite condoglianze alla famiglia e ad Alberto, suo compagno di vita.

Ciao Valentina, che la terra ti sia lieve.

Enrico Panunzi (Pd) – Vice presidente del Consiglio regionale del Lazio

27 marzo 2024 – “La mia conoscenza con la consigliera regionale Valentina Paterna è stata molto recente, ovvero all’insediamento del Consiglio regionale del Lazio di poco più di un anno fa. Ho così avuto modo d’incontrare una persona sempre sorridente e positiva, anche l’ultima volta che ci siamo salutati qualche settimana fa. Mi colpiva la sua tenace volontà e caparbietà nell’andare avanti, con lo sguardo limpido e rassicurante. La sua presenza discreta era più vistosa di quelle rumorose che oggi attraversano il mondo della politica in generale. Buon viaggio Valentina. Per me rimarrà il ricordo del suo ottimismo, che sapeva infondere in modo gentile e tangibile”.

Giovanni Corona Commissario FI Montalto di Castro

Una pagina triste ed una perdita immensa per Tarquinia e la Tuscia. Nella Giornata di ieri è piombata come un macigno la notizia che la consigliera regionale Valentina Paterna e’ scomparsa prematuramente In questa prima parte di mandato Rocca in Regione Lazio abbiamo potuto apprezzarla per la sua costante presenza e continua vicinanza al nostro territorio Valentina mancherà a tutti: alla sua famiglia, ad Alberto Riglietti ed agli amici di Fratelli d’Italia giungano le mie più sentite condoglianze e quelle dell’intera comunità di Forza Italia Montalto

Lazio, Gruppo Italia Viva: “Sentito cordoglio per la prematura scomparsa della consigliera regionale Valentina Paterna”

“Abbiamo appreso con profondo dolore la notizia della prematura scomparsa di Valentina Paterna, consigliera regionale di Fratelli d’Italia e già consigliera comunale a Tarquinia.

Di Valentina ricorderemo il garbo, la gentilezza e il grande amore per il territorio.

Con particolare commozione, esprimiamo il nostro più sentito cordoglio e inviamo sincere condoglianze a suo marito Alberto, alla sua famiglia e alla sua comunità politica”. Così in una nota i consiglieri regionali di Italia Viva Marietta Tidei e Luciano Nobili.