Coppia trovata con la droga: arrestati a Fonte Nuova - Terzo Binario News

A Fonte Nuova, i Carabinieri della Sezione Operativa hanno fatto scattare le manette ai polsi di un uomo di 50 anni e della sua compagna convivente di 35 anni, entrambi del posto, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari li hanno fermati per un controllo mentre erano a bordo di un autoveicolo: il loro eccessivo nervosismo alla vista delle divise hanno spinto i Carabinieri ad approfondire le verifiche sul loro conto, trovandoli in possesso di 48 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 24 grammi. La coppia è stata posta agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli.