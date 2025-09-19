Convegno sull'urbanistica lunedì a Ladispoli • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale informa che lunedì 22 settembre Ladispoli ospiterà il convegno sulla nuova Legge Regionale in materia urbanistica.

Alle ore 17.00, nella Sala Consiliare di Palazzo Falcone, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”, dedicato alla Legge Regionale n. 12 del 30 luglio 2025.

Ad aprire i lavori sarà il Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, che porterà i saluti istituzionali alla platea. Seguiranno gli interventi dell’On. Giuseppe Schiboni, Assessore a Urbanistica, Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito della Regione Lazio, e quello del Dott. Emanuele Calcagni, Direttore della Direzione regionale Urbanistica, Politiche abitative, Pianificazione territoriale e Politiche del mare.

Il convegno sarà moderato dall’On. Fabio Capolei, Consigliere regionale del Lazio, Consigliere segretario della Presidenza del Consiglio regionale e membro della Commissione urbanistica.

“In occasione dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 12 del 30 luglio 2025 – afferma il Sindaco Alessandro Grando – invitiamo i cittadini a partecipare a questo importante convegno sull’urbanistica. Sarà un momento di confronto utile per approfondire le novità introdotte dalla normativa e le opportunità che essa offre ai territori”.