Controlli di carabinieri e Roma Capitale al mercato di Campo de' Fiori • Terzo Binario News

Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Farnese e della Compagnia di Roma Centro, con il supporto del reparto specializzato dell’Arma — Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) hanno effettuato un servizio straordinario di controllo presso il mercato rionale di Campo de’ Fiori. Alle attività hanno preso parte anche agenti della Polizia di Roma Capitale del I Gruppo Centro, competente per la verifica del rispetto delle norme relative all’occupazione del suolo pubblico e alla regolarità delle licenze per il commercio su aree pubbliche.

L’operazione si inserisce nel quadro delle linee guida impartite dal Prefetto di Roma, finalizzate a rafforzare il monitoraggio delle aree commerciali e di maggiore afflusso turistico, con l’obiettivo di garantire standard elevati di sicurezza, legalità e tutela della salute pubblica.

I controlli hanno riguardato il rispetto delle normative sanitarie e amministrative da parte degli operatori, con particolare attenzione alla corretta conservazione e manipolazione degli alimenti, alla tracciabilità dei prodotti, alla regolarità dei titoli autorizzativi e al rispetto delle superfici concesse per l’esercizio dell’attività, fornendo agli operatori indicazioni utili per l’adeguamento alle disposizioni vigenti.

Le verifiche hanno interessato 18 attività commerciali accertando violazioni amministrative per sole 6 di queste: in particolare per carenze igienico sanitarie con la immediata chiusura disposta dai Carabinieri del NAS di due depositi di alimenti collegati (uno in Vicolo delle Grotte e uno in Vicolo del Giglio) poiché privi di autorizzazioni sullo stoccaggio alimentare;

mentre gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno rilevato irregolarità per occupazioni di suolo pubblico non a norma e altri illeciti amministrativi su alcune di quelle presenti.

Sono in corso ulteriori accertamenti nei confronti delle altre attività sottoposte a controllo.

L’attività rientra in un più ampio piano di interventi coordinati, volto a garantire la sicurezza dei consumatori, la corretta gestione degli spazi pubblici e il rispetto delle norme che regolano il commercio su area pubblica.

Ulteriori controlli saranno programmati nelle prossime settimane per assicurare il mantenimento degli standard richiesti e prevenire eventuali comportamenti irregolari.