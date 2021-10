Controlli della Polizia a Civitavecchia, arrestato un pusher - Terzo Binario News

Nelle giornate di giovedì e venerdì sono stati effettuati servizi straordinari di controllo del territorio nel comune di Civitavecchia in particolare nelle zone periferiche a più alta densità criminale.

Hanno partecipato, insieme agli agenti del Commissariato di Civitavecchia, unità della sezione cinofili e dell’ufficio Prevenzione generale e Soccorso Pubblico.

Numerosi i posti di controllo nel corso dei quali sono state identificate più di 80 persone, controllati 50 veicoli, 2 esercizi commerciali ed elevate 4 sanzioni amministrative in quanto nei locali non venivano rispettate le norme vigenti in merito alla somministrazione di alimenti e bevande.

Gli agenti inoltre, durante i servizi specifici di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato per detenzione e spaccio il civitavecchiese S.I., già conosciuto dalle forze dell’ordine per diversi precedenti di polizia.

Nella circostanza venivano sequestrati circa 87gr. di hashish e l’uomo, su disposizione del P.M. di turno, è stato sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari.