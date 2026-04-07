Controlli dei Carabinieri sul Litorale, il bilancio di Pasqua • Terzo Binario News

Le giornate di Pasqua e pasquetta hanno visto i Carabinieri della Compagnia di Roma – Ostia, predisporre un articolato e capillare servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in genere nonché alla c.d. “mala movida” ma soprattutto di garantire ai cittadini romani due giornate all’insegna della sicurezza, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il servizio ha visto impiegati oltre 150 Carabinieri e più di 80 pattuglie nelle due giornate festive, ponendo il focus al litorale ostiense ed alla nota movida di Fregene con i suoi numerosi stabilimenti e locali.

Il bilancio dell’attività è di 2 persone arrestate (provvedimento A.G) e 19 denunciate alla Procura della Repubblica, di cui 5 per guida sotto l’effetto di alcool. Contestualmente sono state più di 30 le persone sanzionate e segnalate al Prefetto per uso di sostanze stupefacenti.

Tempestive e risolutive sono state le attività dell’Arma dei Carabinieri in oltre 60 richieste di intervento giunte alla Centrale Operativa di Ostia nella sola giornata di pasquetta.

Tra tutti, il lungomare di Fregene ha visto l’intervento delle pattuglie dei Carabinieri per oltre 16 interventi a seguito di liti, scoppiate in molti casi per l’abuso di alcolici. Tra tutti è risultato immediato l’intervento di personale della Stazione di Fregene in occasione di una lite sorta in via Numana per futili motivi. Gli aggressori, dopo aver imboccato una via in contromano si sono sentiti riprendere da una coppia che transitava in quel momento a piedi. L’invito a dimostrare maggior attenzione alla guida è bastato per scatenare una violenta aggressione ai danni dei due che solo grazie all’intervento dei militari non ha avuto conseguenze più gravi. I successivi controlli hanno evidenziato a carico degli aggressori un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, in un caso, a 2 g/l, ben 4 volte in più. Gli autori sono stati quindi denunciati per guida in stato di ebrezza mentre proseguono gli accertamenti circa la lite stradale.

Complessivamente, i Carabinieri di Ostia hanno identificato 913 persone, controllato 451 veicoli ed elevato contravvenzioni al Codice della Strada per un totale di 45.028 euro.