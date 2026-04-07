Giulia Latini e Silvia Cinelli protagoniste da Mondadori Cerveteri: tra sogni, libri e buon vino • Terzo Binario News

Venerdì 10 aprile la presentazione di “Degustazione sentimentale”, con vino offerto dalla Cantina Cerveteri, sabato 11 aprile “La ragazza di Cinecittà”

Doppio appuntamento letterario alla Mondadori Bookstore di Cerveteri.

Due appuntamenti in “rosa”, con Giulia Latini, che nel pomeriggio di venerdì 10 aprile presenterà il libro “Degustazione sentimentale” – Storie di bottiglie giuste nel momento sbagliato, e con Silvia Cinelli, che sabato 11 aprile presenterà “La ragazza di Cinecittà”.

“Con questi due eventi si apre una lunga stagione di incontri letterari primaverili – hanno dichiarato Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti di Mondadori Bookstore Cerveteri – stiamo lavorando per proporre un’offerta culturale di spessore, capace di abbracciare un pubblico vasto e variegato. Con ‘Degustazione sentimentale’ di Giulia Latini, sommelier con quasi un milione di follower tra Instagram e TikTok, avremo anche occasione di poter degustare del buon vino, offerto dalla Cantina Sociale di Cerveteri. Con Silvia Cinelli e ‘La ragazza di Cinecittà’ invece, vivremo un sogno: il sogno di una ragazza proveniente dalle periferie romane che vuole emergere nel mondo del cinema e dello spettacolo. Una storia di riscatto, forza e resistenza”.

Giulia Latini è una sommelier, content creator e comunicatrice brillante e autentica, con quasi un milione di follower tra Instagram e TikTok. Dopo gli esordi televisivi, ha costruito una community affezionatissima grazie alla sua capacità di parlare senza maschere, mescolando sarcasmo e verità. Questo è il suo primo libro, un mix di autobiografia, ironia e cultura pop del vino.

Silvia Cinelli scrive da sempre: ha lavorato come sceneggiatrice in numerose serie Tv ed è autrice di numerosi romanzi.

Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito ed avranno inizio alle ore 18:00