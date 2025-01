Controlli dei Carabinieri fra Esquilino, Tuscolano e Termini: 4 arresti • Terzo Binario News

I Carabinieri del Gruppo di Roma hanno effettuato un ampio servizio coordinato di controllo del territorio nelle zone comprese tra i quartieri Esquilino e Tuscolano e nell’area della stazione ferroviaria Termini, finalizzato alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di reato e degrado urbano e ad implementare gli standard di sicurezza, nell’ambito delle zone a tutela rafforzata istituite in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il bilancio dell’attività è di 4 persone arrestate, 3 denunciate alla Procura della Repubblica e di 14 notifiche per ordini di allontanamento ai sensi dell’ordinanza 6747 datata 08 gennaio 2025 della Prefettura di Roma (Divieto di stazionare indebitamente nelle zone cittadine, ai soggetti che in dette aree assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica).

Nello specifico, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 31enne del Suda, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso dall’addetto alla sicurezza di un negozio in via Gioberti, mentre asportava diversi capi di abbigliamento, privandoli delle relative placche antitaccheggio. Nel corso dell’identificazione, l’uomo forniva anche false informazioni circa la sua identità.

Qualche ora dopo, i Carabinieri sono dovuti intervenire nello stesso esercizio commerciale, dove un 42enne georgiano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso a rubare un giubbotto, privandolo della relativa placca antitaccheggio, e ha aggredito l’addetto alla vigilanza, colpendolo con spinte e mordendolo ad una mano, per poi tentare di darsi alla fuga. I Carabinieri lo hanno bloccato in via Carlo Alberto, ancora in possesso della refurtiva, recuperata.

Sempre i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno poi arrestato un 35enne del Senegal, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso a cedere alcune dosi di crack e marijuana a due uomini in via Amendola. I due acquirenti sono stati identificati e segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Denunciato a piede libero un 27enne del Camerun, senza fissa dimora, per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, poiché fermato per un controllo in via Giovanni Amendola dove bivaccava senza alcun motivo, ostacolando il transito di passanti e turisti, è risultato già destinatario di ordine di allontanamento.

I Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini, invece, hanno arrestato un 26enne del Senegal, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, bloccato appena dopo aver asportato vari capi di abbigliamento da un negozio all’interno della Galleria Forum Termini.

Infine, i Carabinieri della Stazione Roma Quirinale hanno denunciato un 38enne albanese per ricettazione, perché fermato in via Amendola e trovato in possesso di capi di abbigliamento risultati asportati da uno store di piazza Vittorio Emanuele II.

Oltre agli arrestati e ai denunciati, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno notificato ad altre 8 persone l’ordine di allontanamento ai sensi dell’ordinanza 6747 datata 08 gennaio 2025 della Prefettura di Roma, poiché in diverse occasioni venivano notati in via Giolitti Giolitti e via Amendola, con atteggiamento sospetto e in maniera molesta, impedendo il regolare passaggio dei cittadini.

Complessivamente, i militari hanno identificato 161 persone e controllato 77 veicoli.