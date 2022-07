Consiglio sospeso, Ladispoli Attiva: "Grando, e consiglieri di maggioranza si sono dati alla fuga" • Terzo Binario News

“In occasione del consiglio comunale di questa sera (ieri, 28 luglio) come Ladispoli Attiva avevamo protocollato 4 interrogazioni (su emergenza abitativa, Fondi PNRR sui servizi sociali, Analisi dell’acqua e Parcheggio multipiano di Vicolo Pienza) e una mozione coi colleghi d’opposizione per la revoca della delibera di approvazione del progetto di fattibilità del suddetto parcheggio multipiano.

Alla presenza di decine di cittadini interessati ai vari punti all’o.d.g. il sindaco Grando, seguito dai consiglieri di maggioranza, si è dato alla fuga rifiutandosi di trattare gli argomenti in discussione.

Ciò è avvenuto dopo che il Presidente del Consiglio Comunale Carmelo Augello ha posto in votazione la proposta di Grando di contingentare i tempi della discussione in 2 ore complessive fra interrogazioni e mozioni.

Come consiglieri abbiamo fatto presente fin da subito che il Regolamento del Consiglio Comunale non prevede alcun limite di tempo per la discussione delle mozioni. Su questa base abbiamo segnalato l’illegittimità di un voto che avrebbe violato apertamente le normative in vigore.

Ciononostante il Presidente ha ritenuto di insistere ad imporre una vera e propria tagliola al confronto democratico ponendo la proposta in votazione e costringendo così tutta l’opposizione ad alzarsi per non legittimare un atto irregolare e vessatorio nei confronti delle opposizioni e dei cittadini.

A quel punto il Presidente anziché far riprendere i lavori del consiglio comunale ha seguito l’indicazione del sindaco e ha sciolto la seduta.

Quanto accaduto stasera dimostra immaturità e scarso rispetto istituzionale da parte del sindaco e della maggioranza. Auspichiamo che il Presidente del Consiglio comunale prenda coscienza dell’importante ruolo di garanzia che ricopre. Ci aspettiamo pertanto che fissi quanto prima una conferenza dei capigruppo per ripristinare una sana dialettica democratica e riconvocare il consiglio comunale appena interrotto”.

Ladispoli Attiva