Consiglio comunale a Ladispoli convocato per il 25 marzo 2025 • Terzo Binario News

Il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Augello, informa i cittadini che è stata convocata la massima assise civica di Ladispoli, in seduta pubblica, in sessione ordinaria di prima convocazione per il giorno 25 marzo 2025 alle ore 18:00 e in seconda convocazione alle ore 18:30 presso la sede municipale, in Piazza Giovanni Falcone.

Questi i punti all’ordine del giorno:

· Ratifica della variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 deliberazione di Giunta comunale n. 23 in data 30/01/2025 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. N. 267/2000;

· Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 43 in data 13/03/2025 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. N. 267/2000;

· Comunicazione prelevamento fondo di riserva disposto con deliberazione di Giunta n. 18/2025 e deliberazione di Giunta n. 33/2025;

· Programma integrato di intervento per riqualificazione urbanistica di un’area interna al perimetro urbano sita tra via Latina angolo via Benevento, e comprensorio Piazzale Nazario Sauro – Giardino “Pietro Conte”. Integrazioni;

· Mozioni interrogazioni ed interpellanze.