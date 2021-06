Consiglio aperto sul gas a Civitavecchia l'11 giugno - Terzo Binario News

Convocato, in Seduta pubblica, un Consiglio Comunale in adunanza aperta per l’11 giugno presso l’aula consiliare “Renato Pucci”, Piazzale Guglielmotti n. 7, Civitavecchia, per la discussione del seguente argomento:

“ITER AUTORIZZATIVO TURBOGAS TVN E ORIENTAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE”

Le SS.LL. sono invitate a presenziare alla seduta ed a fornire, se ritenuto, il proprio prezioso contributo alla tematica in discussione.

A tale proposito, il consigliere Pd Marco Piendibene precisa: “Il Consiglio Comunale aperto, da noi richiesto sulla questione turbogas, è convocato per il giorno 11 giugno con inizio del dibattito previsto per le 9,30. Tutti possono fare interventi che saranno alternati con quelli dei Consiglieri Comunali. Invito esteso a tutti i Consiglieri Regionali”.