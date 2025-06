Consiglio a Ladispoli il 25 giugno su Olmetto, mercato e piani integrati • Terzo Binario News

Il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Augello, informa i cittadini che è stata convocata in seduta pubblica la massima assise civica di Ladispoli, in prima convocazione il giorno 25 giugno 2025 alle ore 16:30 e in seconda convocazione alle ore 17:00 presso la sede municipale, in piazza Giovanni Falcone.

All’ordine del giorno:

1- Ricognizione gruppi consiliari e aggiornamento delle commissioni

2- Modifica regolamento per luna park, circhi e spettacoli viaggianti (art.14)

3- Piano di lottizzazione Olmetto Monteroni: modifiche ed integrazioni

4- Variante PRG per insediamento produttivo commerciale in zona “Fascia Aurelia”

5- Programma integrato in via Sironi: riqualificazione urbanistica del centro civico

6- Riqualificazione via Latina (progetto SARA ’94): controdeduzioni richieste dalla Regione Lazio

7- Approvazione variante urbanistica dopo esito positivo della Conferenza del Servizi (DD n.803/2025)