Consegnati a "Il Ponte" i funghi sequestrati dal Nucleo Carabinieri Forestale di Tolfa • Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Le ospiti del Programma Coccinella de “Il Ponte” in questi giorni potranno gustare piatti in cui i funghi la faranno da protagonisti.

Agli operatori del Programma Coccinella (che presso l’associazione di Don Egidio Smacchia si occupa di donne con problematiche di dipendenza, con figli al seguito) sono infatti stati consegnati, previo controllo del servizio micologico dell’Asl Rm4 i funghi oggetto di confisca, a seguito dei controlli effettuati dal Nucleo Carabinieri Forestale di Tolfa sul territorio collinare, nei giorni scorsi.

Vista la molta pioggia caduta i boschi attorno a Tolfa sono stati meta di moltissimi raccoglitori, sia del posto che provenienti dai dintorni, motivo per cui i carabinieri forestali hanno intensificato i controlli per accertare che fossero rispettate le norme che regolano la raccolta di funghi epigei.

Intanto è bene tenere a mente che i giorni consentiti per la raccolta sono martedì, venerdì, sabato e domenica e le modalità previste escludono l’uso di buste e contenitori non idonei (consigliati i canestri che permettono alle spore di ricadere sul terreno). Inoltre per effettuare la raccolta è necessario aver conseguito uno specifico corso di riconoscimento micologico ed aver pagato alla Regione Lazio il dovuto versamento che non è richiesto per cittadini di età superiore ai 65 anni.

I carabinieri forestali hanno trovato molte persone in regola e rispettose dell’ambiente, ma hanno comunque effettuato un discreto numero di verbali e contestualmente dei sequestri dei funghi.

Nella foto del titolo la consegna da parte del maresciallo Marco Ariolli.