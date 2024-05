Conosce una donna su sito di incontri, la invita a casa: derubato di gioielli del valore di 20mila euro • Terzo Binario News

Un 75enne invita una donna a casa; lei si presenta con un’amica e una bambina di 7 anni

Ha conosciuto una donna su un sito di incontri, l’ha invitata a casa e si è ritrovato ripulito di gioielli del valore di 20mila euro. Il furto è avvenuto in un’abitazione di via Pompeo Magno, a Prati. Sulla vicenda indaga la Polizia.

Secondo quanto ricostruito, un uomo – un 75enne – ha conosciuto una donna su un sito di incontri e l’ha invitata nella propria abitazione. Questa donna all’appuntamento si è presentata con un’amica e una bambina di 7 anni. I quattro cenano insieme.

L’anziano, come da accordi, si dirige in camera da letto con la donna con cui aveva preso contatti. Ma questa, dopo la prestazione avrebbe finto di sentirsi male e ha chiesto all’amica di portarla in ospedale. Successivamente, il 75enne si è accorso che da un cassetto mancavano i preziosi. Al vaglio degli investigatori le telecamere.