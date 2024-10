Confronto con la scrittrice Nadia Terranova a Civitavecchia • Terzo Binario News

“Pagine di cioccolata” organizza domani alle 18 l’incontro con l’autrice di “Trema la notte”

Domani, sabato 12 ottobre alle ore 18 presso il Teatro della Fondazione Cariciv (Piazza Verdi, Civitavecchia) avrà luogo l’evento “Trema la notte arriva in città”, organizzato dal gruppo di lettura Pagine di Cioccolata, in collaborazione con i gruppi di lettura del territorio.

Durante l’evento sarà presentato il romanzo “Trema la notte” di Nadia Terranova, pluripremiata scrittrice di origini messinesi ma con un forte legame con Civitavecchia. L’autrice, che sarà presente all’incontro, dialogherà con lettrici e lettori in un evento che è il momento finale di un percorso di condivisione tra diversi gruppi di lettura del territorio (Pagine di cioccolata, Attenti ai Dettagli, Cosamileggoggi, Gruppo di lettura della Biblioteca Cialdi di Civitavecchia e Gruppo dei lettori della Biblioteca di Santa Marinella): diversi sono stati gli incontri preparatori realizzati per condividere riflessioni, parole, suggestioni suscitate dal romanzo nei mesi trascorsi.

“Siamo onorate di poter ospitare nella nostra città Nadia Terranova, una delle scrittrici più interessanti della letteratura contemporanea. Trema la notte è un romanzo di grande valore letterario, non solo per l’accuratezza con cui è scritto, non solo perchè ricrea un mondo, lo fa vedere, toccare, odorare, sentire. È anche un fatto di trama, di storia: in questo romanzo la scrittrice riesce a raccontare una distruzione assoluta, un’apocalisse, mettendo futuro davanti a protagonisti che non hanno più né passato né presente”, dichiara la scrittrice Caterina Battilocchio, prossima alla pubblicazione di un romanzo per Garzanti.

“L’evento che si terrà il 12 ottobre rappresenta la conclusione di un percorso, coordinato da Pagine di Cioccolata, che ha visto coinvolti gruppi di lettura della città e del territorio. I gruppi, a seguito della lettura del romanzo Trema la notte, hanno condiviso idee, considerazioni ed emozioni, collaborando in maniera operativa alla realizzazione dell’incontro. Pagine di Cioccolata intende sempre porre l’attenzione sulla diffusione della cultura attraverso eventi corali e partecipativi che coinvolgano realtà, movimenti del territorio e singoli cittadini, come protagonisti attivi e consapevoli di un percorso di arricchimento intellettuale e di condivisione”, dichiara Annalisa Concetti, coordinatrice del gruppo Pagine di Cioccolata.

Il romanzo “Trema la notte” (edito Einaudi) è ambientato sullo Stretto, luogo mitico della scrittura di Nadia Terranova (la città di Messina era già presente ne Gli anni al contrario e Addio Fantasmi, entrambi editi Einaudi). Stavolta la scrittrice racconta la storia di una ragazza e di un bambino ai quali la tragedia collettiva del terremoto del 1908 (una delle più grandi catastrofi naturali della storia d’Europa) toglie tutto (casa, famiglia, persino il nome), donando allo stesso tempo una nuova e inattesa possibilità.

Nell’occasione sarà possibile conoscere anche alcune delle bellissime opere dell’autrice scritte per ragazzi per le quali è già stata vincitrice del Premio Strega Ragazze e Ragazzi e del Premio Andersen.

E ci sarà naturalmente il momento firma copie, grazie alla libreria “Dettagli”.