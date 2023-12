Conferenza a "Il Conservatorio" di Civitavecchia: il professor Spinelli collega Cerveteri a Mosca • Terzo Binario News

Il prof. Livio Spinelli autore di una Trilogia sulle tre religioni: Cristianesimo, Ebraismo e Islam a carattere religioso, storico ed economico, realizzato in collaborazione col Principe SFORZA-RUSPOLI, sabato 16 dicembre – ore 18, terrà una conferenza al Circolo Culturale “IL CONSERVATORIO” di Civitavecchia – Via Lesen 10, racconta: “Abito a Santa Marinella di fronte al villino di Papa Pacelli e alla villa del Re d’Italia, oggi Ospedale del Bambin Gesù. Dalla mia finestra vedo la casa di Olga Lodi la Febea amante di D’Annunzio, con la quale aveva qui i suoi incontri segreti, e un po’ più giù c’è la villa di Claretta Petacci. Nel terzo libro della mia trilogia “MOSCA TERZA ROMA: da GIULIO CESARE a PUTIN” c’è un doppio filo che conduce da Cerveteri a Mosca, infatti come hanno dimostrato studiosi inglesi e tedeschi, il nome Cesare deriva dalla Cerveteri, e proprio dalla diocesi suburbicaria di Porto-S.Rufina ebbe origine nell’anno 1056 lo Scisma d’Oriente, ancor oggi non ricomposto, che fece soffrire Papa Giovanni Paolo II di non poter andare a Mosca, nella sua visione di Europa Unita dagli Urali all’Atlantico”.

Le vicende narrate in questo libro si intrecciano alla finanza antica e moderna dove emerge che in Italia in fatto di banche era già stato inventato tutto, come ad esempio le lettere della Troika della Repubblica di Venezia all’Imperatore d’Oriente, il cui dissesto economico ricorda quello della Grecia odierna.

Le chiavi degli avvenimenti religiosi odierni, scrive il professore, si trovano – ieri come oggi – per molti versi legate al mondo della borsa e della finanza, ma la storia, l’economia, la finanza non spiegano tutto: infatti stiamo assistendo, anzi intravvedendo il mutamento epocale della Chiesa in cui il Papa, rinunciando al suo primato sarà un Primo Inter Pares, nel momento in cui le Chiese si riconcilieranno, dopo secoli di scismi.

Ma è nell’ultimo capitolo: “Quel Gesuita a Roma” che il prof. Spinelli trae una suggestiva conclusione della sua trilogia.