Conad e Croce Rossa unite per le famiglie in difficoltà di Civitavecchia • Terzo Binario News

Conad e la Croce Rossa Italiana, Comitato di Civitavecchia, si uniscono per una raccolta alimentare destinata alle famiglie di Civitavecchia in difficoltà.

Puoi aiutarci anche tu, lasciando uno o più tra i prodotti che elenchiamo sotto, nei carrelli permanenti che saranno in negozio per tutta la settimana 𝗗𝗮 𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟭𝟲 𝗮 𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟮𝟯 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲

Ti chiediamo solo prodotti a lunga conservazione, quali Latte Legumi biscotti Pasta e riso Olio d’oliva Sughi e pelati Alimenti per l’infanzia Tonno in scatola

La raccolta alimentare di Conad e Croce Rossa Italiana sarà presente nei punti vendita

𝗖𝗼𝗻𝗮𝗱 𝗟𝗲 𝗧𝗲𝗿𝗺𝗲, 𝗖𝗼𝗻𝗮𝗱 𝗜𝗹 𝗠𝗮𝗿𝗲, 𝗦𝗮𝗻 𝗚𝗼𝗿𝗱𝗶𝗮𝗻𝗼, 𝗖𝗼𝗻𝗮𝗱 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗩𝗶𝗮 𝗣𝗮𝗹𝗺𝗶𝗿𝗼 𝗧𝗼𝗴𝗹𝗶𝗮𝘁𝘁𝗶

Ti ricordiamo che il carrello della Croce Rossa Italiana, Comitato di Civitavecchia, rimarrà disponibile nei punti vendita anche dopo le feste, perché tante famiglie vivono in difficoltà ogni giorno, anche quando non è Natale. Ma proprio in vista dei giorni di festa, se vorrai, potrai dare un aiuto in più