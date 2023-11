Condotta di risalita e campo da basket di Passoscuro ancora chiuso, l’opposizione interroga il Sindaco Baccini • Terzo Binario News

Continua il lavoro dei Consiglieri comunali di opposizione a Fiumicino: presentate due interrogazioni urgenti

Prosegue senza sosta il lavoro dei Consiglieri comunali di opposizione di Fiumicino.

In previsione del prossimo Consiglio comunale, presentate alcune interrogazioni a risposta scritta per avere chiarimenti in merito a servizi e opere da realizzare in città.

La prima, a firma dell’intero gruppo di opposizione, riguarda la richiesta di chiarimenti sui ritardi e sollecitare l’inizio lavori relativi alla realizzazione della Condotta di Risalita (Fregene/Focene) lotto B, opera fondamentale per la qualità delle acque di balneazione del litorale e a carico del privato come previsto da convenzione.

“Il lotto A – fanno sapere i Consiglieri di opposizione – finanziato invece da Regione Lazio e Comune di Fiumicino negli anni scorsi, risulta già avviato alla realizzazione. Insieme a cittadini, operatori turistici e associazioni territoriali attendiamo con fiducia risposte esaustive sul rispetto dei tempi di realizzazione previsti dalla convenzione”.

L’altra interrogazione invece, a firma del Consigliere comunale Ezio Di Genesio Pagliuca, riguarda il campo da Basket di Passoscuro, ancora chiuso nonostante siano trascorsi due mesi dall’emissione del collaudo.