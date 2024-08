Con lo spray imbratta rudere al Tempio di Ercole Vincitore: dovrà ripagare il danno • Terzo Binario News

Protagonista un 40enne del Burkina Faso, segnalato anche per possesso di hashish

L’altro giorno gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti in Piazza della Bocca della Verità in seguito ad una segnalazione riguardante un atto vandalico ai danni dei ruderi adiacenti al Tempio di Ercole Vincitore.

Grazie alla prontezza d’intervento di una pattuglia del I Gruppo Centro Storico, allertata da alcuni turisti presenti sul posto, è stato possibile individuare il responsabile. Fermati due uomini, indicati come presunti responsabili dell’accaduto, gli operanti hanno svolto gli ulteriori accertamenti del caso, individuando l’autore materiale del gesto, un quarantenne originario del Burkina Faso, che aveva imbrattato con vernice spray uno dei ruderi ai piedi del monumento.

Entrambi gli individui, privi di documenti, sono stati accompagnati presso gli uffici della Polizia Locale di via della Greca per le procedure di identificazione e nei confronti del responsabile è scattata una denuncia per deturpamento di beni culturali. Oltre a ciò, l’uomo sarà chiamato a sostenere le spese di ripristino del bene danneggiato, il cui ammontare è attualmente in fase di valutazione da parte della Sovrintendenza Capitolina.

Durante il controllo, l’individuo è stato anche trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente (hashish) e pertanto segnalato all’autorità competente in base a quanto previsto dalla normativa vigente.