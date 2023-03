Con la Fidapa a Civitavecchia domani si parla della "Certificazione di parità" • Terzo Binario News

Ancora una iniziativa promossa dalla Sezione Fidapa BPW Italy di Civitavecchia.

Nell’ambito del Tema Internazionale Fidapa New actions through cooperation – Nuove azioni attraverso la cooperazione, si parlerà di “Certificazione di parità”.



Dopo i saluti del Sindaco Avv. Ernesto Tedesco, della Presidente della Fondazione Ca.Ri.Civ. Gabriella Sarracco, dell’Assessore alle Pari Opportunità Cinzia Napoli e della Presidente della Sezione Maria Cristina Ciaffi, spetterà ai quattro relatori esporre l’argomento, moderati dalla Past Presidente di Sezione Patrizia Bravetti.

Ad iniziare da Cristina Matranga Direttore Generale della ASL RM4, da Serena Della Valle Responsabile di Umana S.p.A., da David Trotti Consulente del lavoro e da Rosella Setaccioli Socia della stessa Sezione.

Gli interventi si alterneranno sugli aspetti tecnici della nuova certificazione e sulle testimonianze nel settore lavorativo pubblico e privato.

“L’argomento è di grandissima attualità e rientra a pieno titolo nel Tema Internazionale Fidapa scelto per il biennio in corso il cui sviluppo spetta alle Past Presidenti – dichiara la Presidente Maria Cristina Ciaffi – Sono contenta che la Past di Sezione Patrizia Bravetti abbia voluto promuovere una iniziativa volta alla conoscenza di un nuovo strumento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e compreso nell’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030 dell’ONU. La nuova certificazione permetterà di accompagnare ed incentivare le imprese ad adottare politiche adeguate a ridurre il divario di genere e promuovere la crescita professionale delle Donne.

L’appuntamento è per giovedì 30 marzo alle ore 17 presso la Sala Giusy Gurrado della Fondazione Ca.Ri.Civ.