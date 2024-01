Compostaggio a Fiumicino, come chiedere la riduzione sulla tassa dei rifiuti • Terzo Binario News

La Fiumicino Tributi ricorda che, così come prevede il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti del Comune di Fiumicino, la richiesta di riduzione percentuale della TARI del 20% per attività di compostaggio domestico, deve essere rinnovata ogni tre anni, entro e non oltre il 31 gennaio, pena la decadenza dell’agevolazione.

Per il riconoscimento della riduzione, riservata alle utenze domestiche dotate di spazio verde esterno (orto o giardino) di almeno 25 mq e ai soli cittadini residenti nel Comune di Fiumicino, la condizione essenziale è l’assenza di debiti concernenti la Tariffa Rifiuti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione e il possesso di uno strumento utile alla pratica di compostaggio (compostiera, contenitore in rete a maglia fine con coperchio, etc.).

Per tutte le informazioni: www.fiumicinotributi.it – Servizio TARI: 06/65043253 oppure 06/65043210.