Compagnia Portuale e Cilp incontrano Latrofa: "Dialogo aperto" • Terzo Binario News

“La Compagnia Portuale di Civitavecchia desidera esprimere il proprio sincero ringraziamento al Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale, Ing. Raffaele Latrofa, per la disponibilità e l’attenzione dimostrate in occasione dell’incontro che si è svolto nei giorni scorsi presso la sede dell’Autorità.

All’incontro hanno preso parte, oltre al Commissario Straordinario, i dirigenti Dott. Lelio Matteuzzi e Dott. Gianluca Marini, che hanno contribuito a rendere il confronto proficuo e costruttivo.

La delegazione della Compagnia Portuale, rappresentata dal Presidente Patrizio Scilipoti e dal Vicepresidente Mirko Arcadi, ha avuto l’opportunità di illustrare con chiarezza le proprie posizioni e proposte a tutela del lavoro e, quindi, dei livelli occupazionali e salariali all’interno dello scalo di Civitavecchia. Il Commissario Straordinario Latrofa ha seguito con attenzione e interesse le argomentazioni esposte, favorendo un dialogo aperto e improntato alla massima collaborazione.

L’incontro si è svolto in un clima disteso e cordiale, confermando la volontà comune di mantenere vivo un confronto costante e trasparente nell’interesse del porto, dei lavoratori e dell’intero territorio.

La Compagnia Portuale di Civitavecchia ribadisce la propria disponibilità a proseguire su questa strada, nella convinzione che solo attraverso un dialogo serio e partecipato si possano affrontare con successo le sfide che attendono la comunità portuale nell’immediato futuro”.

“La Holding CILP, insieme alle società del gruppo, CPR, Bellettieri e Spedimar, intende ringraziare il Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale, Ing. Raffaele Latrofa, per la disponibilità e l’attenzione riservate nel corso dell’incontro tenutosi mercoledì scorso, alla presenza dei dirigenti dell’Ente, Lelio Matteuzzi e Maurizio Marini.

Nel dialogo, caratterizzato da spirito di apertura e concretezza, i rappresentanti delle imprese, guidati dal Presidente Enrico Luciani, hanno potuto condividere le proprie riflessioni sulle prospettive di crescita del porto di Civitavecchia, con particolare riguardo ai comparti merceologico e crocieristico, oltre che a un settore in forte evoluzione quale quello dell’automotive.

Il Commissario Straordinario, dopo aver ascoltato con attenzione le diverse posizioni espresse, ha illustrato alcune linee di indirizzo mirate a sostenere lo sviluppo e a rilanciare le attività portuali, a beneficio dello scalo e dell’intera comunità cittadina.

La Holding CILP e le aziende del gruppo confermano la propria piena disponibilità a un percorso di collaborazione leale e costruttiva con l’Autorità, nella convinzione che il lavoro comune rappresenti la chiave per raggiungere traguardi importanti per il futuro del porto e del territorio.”