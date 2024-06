Colto da malore mentre nuota nel lago di Bracciano: salvato da un carabiniere libero dal servizio • Terzo Binario News

Un 29enne romeno elitrasportato al Gemelli: non risulterebbe essere pericolo di vita

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bracciano sono intervenuti in via Circumlacuale, località Santo Celso, a seguito di una richiesta giunta al 112 per una segnalazione di presunto annegamento nelle acque del lago di Bracciano.

Sul posto i Carabinieri hanno accertato che, poco prima, un 29enne romeno era stato colto da malore mentre nuotava ed è stato prontamente soccorso e portato a riva, privo di sensi, da un 41enne romano, Carabiniere dell’8° Reggimento Lazio, libero dal servizio, che aveva notato la scena. Il 29enne è stato poi soccorso da personale sanitario del 118 e trasportato, con elisoccorso, presso l’ospedale “Gemelli” di Roma, dove si trova ancora ricoverato, non in pericolo di vita.