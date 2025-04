In Sala Ruspoli l’Auser “a spasso nella storia”: dal Medioevo alla Divina Commedia • Terzo Binario News

Appuntamento per martedì 8 aprile alle ore 16:30. L’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli: “Auser realtà preziosa per Cerveteri, sempre in prima linea nel sociale e nelle attività ricreative”

Un tuffo nel passato tra balli e letture, passando dal Medioevo alla Divina Commedia. Martedì 8 aprile a partire dalle ore 16:30 appuntamento culturale di prestigio in Sala Ruspoli a Cerveteri, dove l’Associazione Auser, in collaborazione con “La compagnia dei Virelai”, la “A.s.d. a Tutto Ritmo” e il Gruppo Rievocazioni Lazio accompagnerà il pubblico in un lungo viaggio nella storia.

“Vita e costumi in una città medievale verso l’autunno del Medioevo”, questo il titolo dell’iniziativa che gode anche del Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri, che vedrà oltre ai balli in costume della compagnia dei Vilerai, anche una conferenza tenuta dal Professor Settimio La Porta, figura di spessore estremamente apprezzata in città e le letture di alcuni brani tratti dalla Divina Commedia da parte del Professor Marco Valeri. L’ingresso all’evento è libero e gratuito.

“L’Auser è una realtà associativa di fondamentale importanza per Cerveteri – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – le iniziative culturali che propongono da sempre rappresentano un momento molto partecipato da parte dell’utenza. L’evento di martedì 8 aprile sarà un meraviglioso mix tra letture, balli e racconti dove protagonisti saranno anche diversi nostri concittadini”.

“Un ringraziamento ed un in bocca al lupo speciale ci tengo a rivolgerlo a Cinzia Palloni, nuova referente di Auser a Cerveteri, che già nei primi giorni successivi al mio insediamento in Giunta ho avuto modo di incontrare – ha aggiunto Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – il suo compito è doppiamente importante: non soltanto perché le attività di Auser da sempre sono numerosissime, che spaziano costantemente dalla cultura al sociale, dalla sensibilizzazione sulle tematiche ambientale all’assistenza alle persone più sole e fragili, ma perché succede ad una persona speciale e nel cuore di tutti noi, Giulia Cannavò, che ci ha lasciati nel gennaio di quest’anno e che per tantissimi anni ha ricoperto il ruolo di coordinatrice in città. A Cinzia, un affettuoso augurio di buon lavoro e la conferma della mia piena disponibilità a collaborare in tante nuove iniziative per la collettività”.