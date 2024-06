Blitz all'ex hotel Cinecittà • Terzo Binario News

Il blitz questa mattina. Oggi il censimento, uno primo step per arrivare, poi, allo sgombero. Siamo all’ex hotel Cinecittà, uno stabile occupato, in via Eudo Giulioli. Sul posto carabinieri, Polizia e 50 agenti della Polizia locale (con il Gruppo VII Tuscolano e il Gssu-Gruppo sicurezza sociale urbana). In corso le verifiche nell’edificio e gli accertamenti nei confronti delle persone presenti.

Un’operazione che giunge a seguito di episodi che si sono registrati negli ultimi tempi. Diverse le segnalazioni dei residenti, che spesso hanno denunciato lo stato di degrado. Non solo: l’8 giugno un uomo è stato accoltellato, al termine di una lite divampata per futili motivi. A rimanere ferito un uomo di 47 anni, che ha riportato ferite guaribili in 40 giorni.