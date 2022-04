Coltellate in famiglia a Ladispoli, Silvestroni: "Un dramma figlio dell’indegna 'cultura' della donna sottomessa" - Terzo Binario News

“Si è consumato un dramma familiare, la mia vicinanza alla donna e alla ragazza di Ladispoli” è quanto afferma in una nota il deputato Marco Silvestroni.

“I contorni che emergono in queste ore raccontano dell’ennesima aggressione alle donne, questa volta a danno di una madre e della figlia diciassettenne accorsa in soccorso della mamma.

Una violenza inaudita sulla quale indagano i carabinieri che al momento ipotizzano un tentativo di duplice omicidio-suicidio.

Anche nel 2022 i dati delle violenze sulle donne, figli dell’indegna “cultura’ della donna sottomessa e del dramma delle violenze domestiche, sono terribili e inaccettabili.

Continuiamo a batterci contro questo comportamento criminale e a chiedere giustizia e tutele per le vittime di queste barbarie. Perché senza giustizia, non sono sufficienti le giornate contro la violenza sulle donne o le panchine colorate”, conclude il presidente di Fratelli d’Italia della Provincia di Roma.

Ufficio stampa On. Marco Silvestroni (FdI)