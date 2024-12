Colpisce la moglie con una bottigliata in faccia, arrestato 45enne ecuadoregno • Terzo Binario News

La vittima, una 33enne peruviana, è stata medicata al pronto soccorso del San Camillo e dimessa con prognosi di 10 giorni

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno arrestato un 45enne dell’Ecuador gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, commessi nei confronti della compagna convivente, 33enne del Perù.

La scorsa notte, a seguito di una chiamata giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione della coppia, in via della Nocetta, dove la vittima ha denunciato che l’uomo, già responsabile, a partire dal 2023, di reiterate condotte violente nei confronti della donna, poco prima in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol, l’avrebbe colpita al volto con una bottiglia di vetro.

La donna è stata trasportata dal personale del 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale San Camillo, dove è stata medicata e dimessa con prognosi di 10 giorni.

Ad esito degli accertamenti eseguiti, i Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere hanno quindi arrestato il 45enne poi tradotto nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il Tribunale di Roma ha successivamente convalidato l’arresto e disposto per lui la permanenza in carcere.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.