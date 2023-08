Colpaccio del Santa Marinella: preso l'ex Ladispoli Matteo Tollardo • Terzo Binario News

Dalla Duepigrecoroma arriva anche il difensore Vincenzo; ai saluti De Santis e Pangi, che passa al Tolfa

Il Santa Marinella ha deciso di fare sul serio per il campionato di Promozione 2023-2024. Lo dimostra l’acquisto di Matteo Tollardo, classe 1997, che scende dall’Eccellenza visto che ha giocato le ultime due stagioni con l’Academy Ladispoli e prima ancora in serie, D oltre ad aver vestito la maglia nerazzurra del Civitavecchia.

Un vero colpo di mercato quello messo a segno dalla dirigenza di via delle Colonie, visto che l’ingaggio del mediano porta in dote una dose di qualità notevole per il secondo campionato regionale.

Con Tollardo (una delle “vittime” dell’esodo di giocatori da Ladispoli provocato dal gruppo di imprenditori facenti capo a Marco Angelocore che si sono tirati indietro con Federico D’Aguanno arrivato anch’egli a Santa Marinella e l’ex compagno Gianluigi Salvato, accasatosi al Tolfa), mister Emiliano Cafarelli sarà felice di ritrovare in rossoblù anche un altro suo ex giocatore, ovvero il difensore centrale Matteo Vincenzo.

Classe 1993, il giocatore proviene dalla Duepigrecoroma, compagine romana di Promozione con la quale ha militato per diverse stagioni.

«A questo punto il mercato del Santa Marinella è chiuso al 95% – spiega il direttore sportivo rossoblù Stefano Di Fiordo – perché con l’arrivo di Tollardo e Vincenzo, la rosa è pressoché completata in tutti i reparti. È vero, l’ex mediano del Ladispoli permette di compiere un salto di qualità importante, facendo crescere contestualmente le ambizioni di classifica per il prossimo campionato. La squadra a disposizione di mister Cafarelli (che si radunerà allo stadio Fronti il 17 agosto, ndc) è buona, come società si è voluta imprimere apposta un’accelerata, così da consentire all’allenatore di lavorare con un gruppo competitivo. Un piccolo sforzo che siamo stati nelle condizioni di compiere». Per contro, vanno segnalate due uscite. Infatti si chiude l’esperienza di Francesco De Santis nella Perla, così come quella di Samuele Pangi. Quest’ultimo sale in collina, visto che il centrocampista classe 2002 ha trovato l’accordo con il Tolfa Calcio.

Dunque alla corte di Roberto Macaluso arriva un elemento capace di ricoprire diversi ruoli sulla fascia, versatile, che permetterà all’allenatore biancorosso di aprire un ventaglio di soluzioni diverse sulla corsia esterna. Sul fronte societario arriva una novità importante. Fino a questo momento, il settore giovanile (tranne la Juniores) veniva gestito dalla Comunità Montana TolfAllumiere. Adesso quest’ultima è stata inglobata dalla “casa madre”, cosicché i ragazzi siano tutti tesserati come Tolfa Calcio. «Il Consiglio Direttivo della società Tolfa Calcio rende noto che in collaborazione con la Asd Comunità Montana TolfAllumiere si è deliberato di procedere ad una incorporamento societaria per il tramite della quale tutti i ragazzi iscritti alla C.M. Tolfallumiere nati prima del 31.12.2015 per la prossima stagione agonistica saranno parte integrante della Asd Tolfa Calcio . Pertanto, dal prossimo settembre 2023 sarà la Asd Tolfa Calcio l’unico interlocutore di questi ragazzi, che potranno essere comunque assistiti anche dagli ex tecnici e dirigenti della C.M. Tolfallumiere. A tal fine, si invita tutti, genitori e familiari, a procedere al più presto all’iscrizione».