“Coloriamo le parole” a Manziana: omaggio a Gianni Rodari - Terzo Binario News

In occasione del centenario della sua nascita, Le Zucche Allegre hanno deciso di rendere

omaggio a Gianni Rodari con una mostra dal titolo “Coloriamo le parole”. L’inaugurazione si terrà il 18 luglio alle 18 su largo Gioacchino Fara, a Manziana.

L’esposizione sarà visibile per tutto il weekend e, nuovamente, in quello successivo ( 25 e

26 luglio). Nell’ottica degli obiettivi che l’associazione si è data sin dall’inizio, vale a dire inclusione, rafforzamento dei legami sociali per promuovere un forte senso di comunità e

valorizzazione degli spazi urbani, questo gruppo di donne ha progettato una mostra a

“modo loro” fatta di colori, creatività e fantasia, tanto cara proprio al poeta, in grado di rappresentare l’estro poliedrico dello scrittore.

L’omaggio al Maestro era stato pensato subito dopo il successo ottenuto da questo

gruppo di donne con l’albero all’uncinetto del “Natale fai da te” per onorare il suo illustre

concittadino che aveva scelto proprio Manziana come sua seconda casa. Il covid 19 e la quarantena lungi dall’aver fermato il progetto.

Con tutti i mezzi tecnologici a disposizione (videochiamate, whatsapp, mail, Facebook) il

gruppo ha continuato a lavorare ed a coordinarsi, distanti ma vicine. Il raggiungimento di

un obiettivo comune ha rappresentato un’occasione importante per agire e reagire in

modo positivo e propositivo al periodo di preoccupazione e di isolamento che si stava

vivendo.

Il risultato è la creazione di 12 pannelli di 1mx1m realizzati con la tecnica dell’urban

knitting, rappresentanti ognuno una frase tratta da una poesia/filastrocca di Rodari e

liberamente interpretata da ciascuna.

A corredo dei pannelli, vi saranno numerose decorazioni colorate che serviranno ad

abbellire lo spazio in cui verrà ospitata la mostra.

Sarà, quindi, un’esplosione di colori, di gioia di vivere, di senso di comunanza, di rottura degli schemi, di libertà: valori e ideali che hanno caratterizzato tutto il lavoro di Rodari.