Colonie feline, a Fiumicino prosegue la consegna gratuita di cibo • Terzo Binario News

L’assessora Colonna: “Presto un’assemblea per parlare delle iniziative per gli animali”

“Prosegue la consegna di alimenti gratuiti per le colonie feline della città”. Lo dichiara l’assessora ai Diritti degli animali Alessandra Colonna.

“Venerdì è stata la terza giornata di consegna – spiega Colonna -. In un solo giorno sono stati distribuiti 540kg di croccantini e circa 100kg di umido”.

“Un servizio possibile anche grazie all’apporto fondamentale della Misericordia di Fiumicino – aggiunge l’assessore -. Voglio ringraziare soprattutto Andrea e Luana, le due volontarie che nonostante il caldo torrido non si sono risparmiate erogando un servizio importantissimo”.

“Martedì i diritti degli animali saranno all’ordine del giorno di una seduta della Commissione consiliare presieduta dal consigliere Fortini – conclude Colonna – e abbiamo in programma un’assemblea per illustrare le iniziative che vogliamo portare avanti nei prossimi mesi. Non appena definiti i dettagli, renderemo note le modalità di partecipazione”.