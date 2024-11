Codice rosso e nuovi pc: Procura di Civitavecchia e Fondazione Cariciv camminano a braccetto • Terzo Binario News

Codice rosso e nuovi pc. Stamani in conferenza stampa il procuratore della Repubblica di Civitavecchia dottor Alberto Liguori e la presidente della Fondazione Cariciv Gabriela Sarracco – in veste di padrona di casa – hanno sia reso noto il ciclo di cinque incontri per formare gli operatori in caso di violenza domestica, tramite il coordinamento di forze di polizia e sanità ma anche per il dono di via Risorgimento per gli uffici di via Terme di Traiano.

Infatti sono stati ceduti in comodato d’uso 25 fra pc e portatili destinati alla Procura, che renderanno più semplice l’accesso al processo telematico da parte degli avvocati.

A ospitare le lezioni sarà il Cesiva con inizio mercoledì 13 (tant’è vero che, oltre ai comandanti dei Corpi che operano sul territorio di competenza della Procura, era presente anche il Generale di Divisione Francesco Olla). Presente nella sala Gurrado della Fondazione anche il nuovo questore di Roma Roberto Massucci, che cn il procuratore Liguori hanno lavorato insieme a Terni.

“L’iniziativa – ha detto il Procuratore – è quella di conferire maggiore autorevolezza all’autorità giudiziaria, ma al contempo si cerca di colmare un vuoto di formazione professionale di aggiornamento per presentarci al cittadino in forma come si suol dire e cercando di limitare i danni che possono nascere da ignoranza tecnica, ma si vuole attingere ai saperi mettendoli a disposizione in questo caso della giustizia di Civitavecchia con un’offerta multidisciplinare che dicevo è quella giudiziaria, quella forense, e quella sanitaria e quindi proviamo, non abbiamo la palla di vetro per sapere quello che accadrà però è la politica del Fare. Facciamo qualcosa e poi possiamo correggere il tiro in corso d’opera, ma sono le istituzioni che si devono mettere in rete. La prevenzione inizia negli ospedali, nei consultori, nel territorio, nei centri di ascolto. Ecco quello che io penso, stante la mia esperienza, dobbiamo metterci in ascolto il che significa recepire le informazioni e veicolarle in tempi non sospetti. Ecco dovremmo capire noi adulti nelle istituzioni e nelle famiglie che anziché giudicare i nostri figli, più ascoltarli, meno giudizi più ascolto”.

La presidente Sarracco ha aggiunto: “Non è possibile mancare a questa iniziative. Come ho detto in apertura, il rapporto è splendido con la procura, la Fondazione lo ha già intrapreso da qualche tempo e il fatto di donare in comodato d’uso, perché così vuole il nostro Procuratore, questo materiale informatico va a vantaggio dall’utenza perché si sveltisce qualsiasi operazione, è tutto più snello e quindi a noi ha fatto piacere donare i pc”. Sui corsi: “Questo parlare di tematiche così sensibili è solo un inizio perché io sono sicurissima che il nostro Procuratore non si fermerà. Si andrà sicuramente avanti pensando oggi alle donne, ma non possiamo non pensare ai giovani perché so bene che il procuratore, verso questa categoria delle nuove generazioni, è molto molto sensibile”.