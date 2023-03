Coca in auto alla Maglianella, a casa i Carabinieri trovano 50mila euro • Terzo Binario News

Ieri sera, nel corso di un controllo antidroga, i Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato hanno arrestato in flagranza di reato, un romano di 33 anni, già noto ai militari, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio.

In particolare, l’uomo è stato notato e fermato da una pattuglia dei Carabinieri, in via della Maglianella, mentre si trovava a bordo della propria autovettura.

A seguito della perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 2 involucri di cellophane, contenenti 1,4 grammi di cocaina, che sono stati sequestrati.

Successivamente è stata estesa la perquisizione anche all’abitazione dell’uomo dove i militari hanno rinvenuto la somma contante di 49.950 euro, abilmente occultata in una intercapedine della finestra del salone.

Dopo l’arresto l’uomo è stato condotto in caserma e successivamente ristretto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

L’arresto, al termine dell’udienza, è stato convalidato.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.